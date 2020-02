Arrestant overleden in politieauto in Den Dolder

Een man die dinsdagavond is aangehouden in Den Dolder, is tijdens het vervoer in de politieauto overleden.

De verwarde man werd aangehouden in de buurt van een van de ggz-klinieken in Den Dolder, waar hij overlast veroorzaakte. In de politieauto werd hij onwel. Eerste hulp door de agenten mocht niet meer baten.

De rijksrecherche onderzoekt hoe de man is overleden. Het Openbaar Ministerie doet verder geen mededelingen over de identiteit van de man en over de vraag of hij zelf iets met een van de klinieken te maken had.