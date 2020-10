Arrestant niet overleden door schoen van agent in gezicht

Een 40-jarige arrestant die in maart van dit jaar op het politiebureau in Zwolle overleed, stierf niet doordat een agent een schoen op zijn linkerwang zette om hem in bedwang te houden. Uit onderzoek is gebleken dat de man stierf aan een overdosis amfetamine. Het geweld dat agenten en omstanders bij zijn arrestatie gebruikten was noodzakelijk en proportioneel, stelt het Openbaar Ministerie, dat daarom heeft besloten om niemand te strafrechtelijk te vervolgen in deze zaak.

Medewerkers van een supermarkt aan de Hogenkampspassage en omstanders belden op 14 maart de politie, omdat een man „zombiegedrag” vertoonde. Hij schreeuwde, viel mensen lastig, liep de winkel in en uit, ging ongevraagd op de passagiersstoel van een auto zitten en praatte onsamenhangend. Toen de politie arriveerde was de man heel onrustig en verward. Hij deed een greep naar het koppel van een agent. Daarop werd besloten om de man tegen de grond te werken, zo is uit onderzoek van de rijksrecherche gebleken.

Nadat de arrestant een agent in zijn been beet, zette die agent een schoen op zijn linkerwang om te voorkomen dat hij nog een keer zou bijten. Sectie heeft aangetoond dat de man daar geen verwondingen aan heeft overgehouden. Ook toonde de sectie volgens het OM aan, dat er geen reden is om aan te nemen dat er zodanige druk is uitgeoefend dat de man daardoor overleed. Wel wees de sectie uit dat er een dodelijke concentratie amfetamine in het bloed van de arrestant zat. Hij is daardoor in een delier geraakt.

Volgens de officier van justitie was het geweld dat politie en omstanders hebben gebruikt toegestaan om de man onder controle te krijgen en te houden. De man vormde een mogelijk gevaar voor zichzelf en anderen. Toen de arrestant overgebracht werd naar het politiebureau ademde en bewoog hij nog, maar rond de aankomst op het bureau overleed hij. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs.