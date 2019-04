„Arrest Passage is vrijbrief voor kroongetuige”

„Met deze uitspraak van de Hoge Raad is het hek van de dam. De raad heeft de kroongetuigenregeling goedgekeurd en vindt het kennelijk geen probleem dat niet duidelijk is voor hoeveel geld verklaringen door justitie worden gekocht, om het eens populair te zeggen. Kroongetuigen hebben met deze uitspraak een soort vrijbrief gekregen om allerlei schikkingen te treffen met het Openbaar Ministerie.”

Dat zei advocaat Jan-Hein Kuijpers dinsdag na de uitspraak van de Hoge Raad in het liquidatieproces Passage. De raad verwierp alle bezwaren van de veroordeelden en hun advocaten. Daarmee zijn de veroordelingen definitief.

Kuijpers’ cliënt Mohammed R. is een van de vier veroordeelden die in Passage levenslang heeft gekregen. Hij was betrokken bij drie moordzaken in 1993, al heeft hij die betrokkenheid altijd ontkend.

R. was als enige naar de rechtszaal gekomen waar de Hoge Raad uitspraak deed. „Hij wilde er gewoon bij zijn”, zegt Kuijpers. „Omdat hij vindt dat hij daarop het recht heeft en hij wil alles meemaken wat hem aangaat. Hij zal het hier mee moeten doen. Echt onverwacht is deze uitspraak niet voor hem, het was niet zo dat hij zich hier vol hoop naartoe heeft laten brengen.”

Sander Janssen, raadsman van de eveneens tot levenslang veroordeelde Jesse R., heeft vorig jaar in zijn pleidooi bij de Hoge Raad gezegd dat het OM zich niet aan de wet heeft gehouden met zijn afspraken met de twee kroongetuigen in Passage, Peter la S. en Fred R. Janssen twitterde dinsdag dat de Hoge Raad met deze uitspraak het OM heeft gered. De raad „breidt de toezeggingsmogelijkheden uit met het niet ontnemen van wederrechtelijk voordeel.” Volgens Janssen heeft de Tweede Kamer dit expliciet verboden. „We zijn twintig jaar na dato weer terug bij af met de kroongetuige.”