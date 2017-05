Arps ‘Poëzie van vormen’ in Kröller-Müller

Voor het eerst sinds de jaren zestig is er een grote overzichtstentoonstelling van het werk van kunstenaar Jean Arp (1886-1966) in Nederland te zien: The Poetry of Forms, in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. De tentoonstelling is te zien vanaf zaterdag en duurt tot half september.

De tentoonstelling, met meer dan tachtig werken, staat in het teken van de wisselwerking tussen beeldende kunst en poëzie en laat de humor en speelsheid zien in de kunst van Arp. Hij geldt als een van de meest invloedrijke kunstenaars van de Europese avant-garde.

De nadruk ligt op de jaren 1920-1935, toen de Duits-Franse beeldhouwer van zijn houten reliëfs en zogenoemde ‘stabiles’ (vrijstaande platte sculpturen) overstapte naar pure abstracte beelden. Er zijn meer dan tachtig werken te zien in Otterlo.