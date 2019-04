Arnoud van Doorn interim-directeur Haga Lyceum

Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn wordt aangesteld als interim-directeur van het Cornelius Haga Lyceum. Het bestuur van de islamitische middelbare school in Amsterdam Nieuw-West laat weten dat ,,na alle commotie'' besloten is om Van Doorn als ,,bruggenbouwer'' aan te stellen.

,,Vanwege de ervaring in het publieke domein acht het bestuur de heer van Doorn de juiste kandidaat voor deze taak'', meldt de school op de website. Van Doorn zit voor de islamitische Partij van de Eenheid in de Haagse raad.

Söner Atasoy van het het dagelijks bestuur van de school zegt dat niemand hiervoor formeel de functie van directeur bekleedde. Vanwege ,,de complexe situatie'' is gekozen voor ,,een extra laag'', aldus Atasoy. Van Doorn zal bijvoorbeeld een aantal van zijn taken waarnemen. Het Haagse raadslid meldt op zijn Facebookpagina dat hij maandag aan de slag gaat.

,,Er is behoorlijk wat onrust'', aldus Van Doorn die naar eigen zeggen als rector is aangesteld om ,,de betrekkingen te kalmeren''. Hij spreekt net als het schoolbestuur tegen dat op het Cornelius Haga Lyceum salafistisch onderwijs wordt gegeven. Wat hem betreft is het daarom niet nodig een bezem door het onderwijs te halen. ,,Het is een heel normale school. Alles is gewoon op orde.''

Het Cornelius Haga Lyceum is omstreden na een brief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die waarschuwde burgemeester Femke Halsema aan de hand van informatie van de inlichtingendienst dat leerlingen op de islamitische school salafistisch getinte lessen krijgen. Ook zouden de bestuurders banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terroristische organisatie.

Van Doorn zat eerder in de Haagse gemeenteraad namens de PVV. In 2013 bekeerde hij zich tot de islam. Hij raakte in opspraak vanwege het overlijden van PVV-raadslid Willie Dille. Zij pleegde in augustus zelfmoord, nadat ze een filmpje op Facebook had gezet waarin ze vertelde dat ze een jaar eerder was ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims. Dille verweet Van Doorn, die na zijn bekering was overgestapt naar de Partij voor de Eenheid, dat hij erachter zat.