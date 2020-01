Arnon Grunberg spreekt tijdens Nationale Herdenking op 4 mei

Schrijver Arnon Grunberg houdt op 4 mei de voordracht tijdens de Nationale Herdenking in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De bijeenkomst gaat vooraf aan de herdenkingsplechtigheid op de Dam, waar 2 minuten stilte wordt gehouden in aanwezigheid van de koning.

Grunberg komt uit een Duits-Joods gezin. Zijn moeder overleefde Auschwitz, zijn vader zat op talrijke adressen in Nederland ondergedoken. De tekst die hij op 4 mei zal uitspreken, is vanaf begin april al te koop als boekje. Ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid worden hierin ook tien gedichten over vrijheid opgenomen.

Tijdens de Nationale Herdenking wordt stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog en gedenkt Nederland de oorlogsslachtoffers.