Arnhemse veteranenclub houdt op te bestaan

De Arnhem 1944 Veterans Club (AVC) houdt donderdag formeel op te bestaan. Reden is dat de ooit grote veteranenorganisatie nog maar minder dan dertig leden heeft. De AVC draagt het vaandel officieel over aan het Airborne Museum in Oosterbeek.

De AVC werd in 1945 opgericht toen honderden geallieerde militairen die in de Slag om Arnhem hadden gevochten, terugkeerden naar het slagveld. De Britse generaal-majoor Roy Urquhart, die de luchtlandingen bij Arnhem in 1944 leidde, was betrokken bij de oprichting. Alle nationaliteiten die in september 1944 hadden gevochten in Arnhem konden zich bij de AVC aansluiten.

De veteranenclub was tientallen jaren intensief betrokken bij herdenkingen in de regio Arnhem. Bij de vaandeloverdracht donderdag zijn nog zeven oud-strijders in de leeftijd van 90 tot 100 jaar aanwezig.

De zeven maken ook deel uit van de expositie Arnhem Boys, 28 portretten van Arnhem-veteranen. De Britse fotograaf Richard Jopson heeft vier jaar aan deze serie gewerkt. Sinds hij begon zijn al elf geportretteerden overleden. De expositie is te zien in de tuin van het Airborne Museum.