‘Arnhemse vader doodde zoon onverwacht’

De Arnhemse Tevfik G. heeft zijn 12-jarige zoon Bekiro een jaar geleden volkomen onverwacht met een zwaard gedood. Hulpverleners hadden geen aanwijzingen dat er zoiets dramatisch in het gezin zou gebeuren. Er is geen relatie tussen de geboden zorg en de fatale afloop, concluderen onafhankelijke onderzoekers die op verzoek van de gemeente Arnhem en GGZ-instelling Pro Persona het drama tegen het licht hebben gehouden.

Tefvik G. handelde in een volledige psychose, zo is ondertussen vastgesteld. Hij is kortgeleden voor de dood van Bekiro en voor poging doodslag op zijn andere zoon veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is tevreden met de conclusies van de onderzoekers en de maatregelen die zijn genomen en sluit het calamiteitenonderzoek af, aldus de gemeente Arnhem vrijdag.