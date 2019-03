Arnhemse trolleybus rijdt zonder bovenleiding

In Arnhem rijden vanaf maandag twee trolleybussen die niet per se een bovenleiding nodig hebben. De bussen kunnen namelijk ook een stukje rijden op een elektrische accu, die tijdens het rijden aan de trolleylijn wordt opgeladen. Dat maakt de actieradius van de trolleybus 2.0 een stuk groter, aldus Carlo van der Borgt van de gemeente.

Arnhem is de enige Nederlandse stad met trolleybussen. Het is een zeer schoon openbaar vervoer, maar een probleem is dat de bussen altijd een bovenleiding nodig hebben. Al sinds 2005 is nagedacht over een oplossing hiervoor.

In twee trolleys van busbedrijf Connexxion zijn nu elektrische accu’s gebouwd. De accu’s zijn ‘zelflerend’: onderweg op een route leert de bus vanzelf hoeveel energie hij moet afnemen van een bovenleiding en waar precies. Opladen aan een stopcontact, zoals bij een gewone elektrische bus moet, is niet nodig.

De nieuwe trolleybus gaat rijden tussen Oosterbeek en Velp. De bus kan nu nog maar zo’n 10 kilometer zonder bovenleiding afleggen, maar Arnhem verwacht dat er snel trolleys zullen zijn die wel voor 40 kilometer energie opladen. Dan zou de trolley 2.0 in de hele regio Arnhem-Nijmegen kunnen rijden.