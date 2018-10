Arnhemse snackbarhouder verjaagt gewapende overvaller

De eigenaar van een cafetaria in Arnhem is in de nacht van zondag op maandag kordaat opgetreden tegen een overvaller. Op camerabeelden is te zien dat de overvaller hem bedreigt met een vuurwapen.

Snackbarhouder Pieter Hezemans weigert de overvaller geld te geven. In plaats daarvan biedt hij de man koelbloedig een kroketje aan. Als de overvaller een tas aanreikt om die met geld te laten vullen, trekt Hezemans een groot mes. Daarop slaat de indringer op de vlucht.

Snackbar Arnhem

De snackbareigenaar durfde maandagmiddag niet te zeggen hoe hij een volgende keer zal reageren. „Maar in elk geval: ik laat me de kaas niet van het brood eten.”

De overvaller is voortvluchtig en de politie zoekt getuigen.