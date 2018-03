Arnhemse kroegbaas opgepakt wegens witwassen

Een 65-jarige Arnhemmer is dinsdagochtend aangehouden omdat hij wordt verdacht van witwaspraktijken. Met het crimineel verkregen geld zou hij horecagelegenheden in de Arnhemse binnenstad hebben gefinancierd, meldt de gemeente Arnhem.

De woning van de man, een in horecakringen bekende Arnhemmer, is doorzocht. Daarbij is een contant bedrag van 10.000 euro aangetroffen. Daarnaast is er beslag gelegd op een zeiljacht. Op last van burgemeester Ahmed Marcouch zijn vier horecazaken aan de Korenmarkt in Arnhem per direct gesloten.

Het onderzoek is gedaan door de recherche en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). De instanties hadden een tip gekregen van de gemeente, die argwaan had gekregen nadat hij in korte tijd drie horecazaken had overgenomen. Ook gingen er verhalen rond dat de man een crimineel verleden had.

De afgelopen maanden is onderzoek gedaan om de herkomst van de geïnvesteerde gelden te herleiden. Daarbij is er zicht gekomen op bezittingen en investeringen van enkele honderdduizenden euro’s waarvoor geen legale herkomst te vinden is.

Volgens dagblad De Gelderlander is de verdachte in de afgelopen twintig jaar actief geweest in de cocaïnesmokkel. Hij zou een fervent zeezeiler zijn, die in 2011 voor de kust van Portugal en Spanje betrapt werd met 750 kilo cocaïne aan boord. Aan hem zou hiervoor in 2012 in Madrid een jarenlange gevangenisstraf zijn opgelegd.

Een veertigjarige horeca-onderneemster, die al een zaak op de Korenmarkt had, kocht er vorig jaar in korte tijd drie zaken bij. Ze leende daarvoor geld van een kennis. Al snel gingen er geruchten over het criminele verleden van deze kennis, die zich intensief met de exploitatie van de nieuwe zaken bemoeide. De gemeente liet onderzoek doen en weigerde ondertussen voor twee zaken een horecavergunning af te geven.