Arnhemmers vangen 1 goudvis in Jansbeek

In Arnhem is zondagmiddag na urenlang zoeken één goudvis gevangen in de Sint Jansbeek, die door het centrum van de stad stroomt. Het visje had zich verscholen bij de monding van de beek in de Rijn. De goudvis mag verder leven in een aquarium in een plaatselijk café, zegt Arnhemmer Rob Garritsen, die goudvissen moest gaan vangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Volgens Garritsen zijn er in januari voor de lol ongeveer honderd goudvissen in de toen net geopende Jansbeek gegooid. Maar dat mocht niet van de RVO, omdat de exotische goudvissen zouden kunnen kruisen met inheemse karpers, die daardoor verzwakken. Garritsen moest ze weer vangen voor het paaiseizoen deze maand begint.

De visactie trok zondagmiddag grote belangstelling. Enkele tientallen Arnhemmers wilden daadwerkelijk meehelpen om de goudvissen te vangen. Ze kregen daarvoor van Garritsen een gratis schepnetje.

De goudvissen waren echter ook door controleurs van de gemeente al een poos niet meer gezien. „Opgegeten door reigers”, denkt Garritsen. Hij vindt de opdracht van de RVO lachwekkend, maar pakte het toch serieus aan. Met speciale apparatuur is naar vissen onder bruggen en in duikers gezocht. Zo is uiteindelijk één visje gevonden.

De RVO komt deze week controleren of er nu echt geen ongewenste exoten meer in de beek zwemmen.