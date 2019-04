Arnhemmers aan tafel over verloren Slag 1944

Arnhemmers schuiven in september van dit jaar bij elkaar aan tafel om te eten en te praten over de Slag om Arnhem, die in die maand precies 75 jaar geleden is. De gemeente betaalt de zogenoemde herinneringsmaaltijden, zegt een woordvoerster woensdag.

De Slag om Arnhem maakte deel uit van de operatie Market Garden, het bevrijdingsoffensief waarmee de geallieerden snel een einde wilden maken aan de Tweede Wereldoorlog. De opmars stokte toen de bevrijders de brug over de Rijn bij Arnhem niet konden veroveren op de Duitse bezetters. Arnhem werd tijdens de slag verwoest en bijna 100.000 inwoners moesten evacueren.

Elke wijk of buurt kan zijn eigen herinneringsmaaltijd organiseren. „Ik roep alle Arnhemmers aan tafel om met elkaar herinneringen op te halen en vrede en vrijheid te bespreken”, aldus burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem.

In 2020 zijn er overal in het land vergelijkbare vrijheidsmaaltijden in het kader van de 75-jarige herdenking van het eind van de Tweede Wereldoorlog. „Bij ons is het geen vrijheidsmaaltijd, want door de mislukte slag kwam de bevrijding van Arnhem pas acht maanden later”, aldus de gemeentelijke zegsvrouw.