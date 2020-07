Arnhemmer voor rechter voor doodrijden van schietende overvaller

De 37-jarige Arnhemmer Albert K. moet zich woensdag voor de rechter in Arnhem verantwoorden voor het doodrijden van een gewapende overvaller. Het Openbaar Ministerie vervolgt de Arnhemmer voor doodslag.

Op donderdagavond 30 maart 2017 vond een gewapende overval plaats op de woning van K. en zijn vrouw aan de Limburgsingel in de Arnhemse wijk De Laar-Oost, waarbij de 46-jarige overvaller op de bewoner heeft geschoten. De overvaller had met de bewoners een telefonische afspraak gemaakt om te komen kijken naar een kostbaar horloge dat de Arnhemmer te koop had aangeboden op Marktplaats. In hun huis zou de overvaller om zich heen hebben geschoten.

Toen de overvaller wegrende, achtervolgde het echtpaar hem. De Arnhemmer sprong in een busje van een pizzakoerier dat toevallig in de straat stond en zou de overvaller tweemaal hebben aangereden, nadat die nogmaals zou hebben geschoten. Dat gebeurde op de Randweg. De overvaller overleed ter plekke.

De man heeft volgens het OM daarmee een strafrechtelijke grens overschreden, ook al was hij zelf in zijn eigen huis overvallen en beschoten. De verdenking is zo ernstig en de omstandigheden zijn zo uitzonderlijk, dat het OM de zaak wil voorleggen aan de rechter.

De bewoners van het huis werden nog dezelfde dag gearresteerd. De vrouw werd twee dagen later vrijgelaten, de man zat in totaal een week vast in voorlopige hechtenis.