Arnhem wil helemaal van lachgas af

Arnhem krijgt een totaalverbod op de verkoop van lachgas. De Gelderse hoofdstad had al een verbod op de verkoop van lachgas op straat in het centrum en tijdens evenementen, maar breidt dat vanaf dinsdag uit door ook de verkoop in de horeca en in de detailhandel te verbieden. Horecazaken die lachgas verkopen krijgen zo snel mogelijk te horen dat ze daar onmiddellijk mee moeten stoppen.

Arnhem is naar eigen zeggen de eerste gemeente in Nederland met een totaalverbod. Volgens de gemeente biedt de wet Milieubeheer daarvoor de mogelijkheid. Die wet schrijft namelijk voor dat een verkoper verplicht is gevaren voor mens en milieu te voorkomen. Omdat gebruik van lachgas volgens Arnhem wel degelijk gevaarlijk kan zijn, handelt een verkoper in strijd met de wet. Hij kan dat weten, omdat op een lachgastank staat dat het gas niet voor inhalatie is bedoeld, stelt de gemeente.