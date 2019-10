Arnhem wil alleen nog trolleybussen

Arnhem wil dat er vanaf 2022 alleen nog trolleybussen in de Gelderse hoofdstad rijden. Een proef met een nieuw type trolleybus, die een elektrische accu oplaadt tijdens het rijden aan de trolleylijn, bevalt zo goed dat de stad daarmee het hele busvervoer in en vanuit Arnhem denkt te kunnen afdekken.

Arnhem is de enige stad in Nederland waar nog trolleybussen rijden. In de jaren zestig stopten andere steden met trolleyvervoer, omdat de aanleg van de noodzakelijke bovenleidingen lastig en duur was. Lange tijd waren de trolleys in Arnhem ook vooral een leuk extra vervoermiddel, maar vanaf het eind van de vorige eeuw kreeg de op elektriciteit rijdende bus weer meer aandacht. Arnhem heeft nu een van de grootste trolleynetwerken van West-Europa.

De trolley 2.0 heeft een accu aan boord, waarop de bus verder kan rijden als er geen trolleylijn meer is. De bussen kunnen zo volgens de gemeente makkelijk heen en weer rijden naar plaatsen als Nijmegen, Zutphen, Doetinchem en Apeldoorn.