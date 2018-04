Arnhem werpt licht op Vivienne Westwood

Ontwerpsters Vivienne Westwood en Stella McCartney krijgen hoofdrollen op mode-evenement State of Fashion 2018, deze zomer in Arnhem. Of de dames zelf ook hun opwachting maken, is nog niet helemaal zeker, aldus een woordvoerder.

State of Fashion, dat een duurzamer en eerlijker modesysteem voorstaat, heeft deze keer ‘zoeken naar de nieuwe luxe’ als thema. Westwood past prima bij het streven naar duurzaamheid, met haar motto: „koop minder, kies goed, laat het blijven”.

Brandpunt van het festijn is De Melkfabriek, een oud industrieel gebouw aan de Rijn. Westwood is er vertegenwoordigd met een installatie gemaakt uit onder meer honderd van haar tassen. Fotografe Viviane Sassen brengt er de duurzame visie van Stella McCartney in beeld met een video in een andere installatie.

In De Melkfabriek worden verder circa vijftig innovatieve modeprojecten gepresenteerd. State of Fashion 2018 heeft plaats van 1 juni tot en met 22 juli.