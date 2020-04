Arnhem richt cruiseschip in voor daklozen

Daklozen uit de regio Arnhem kunnen vanaf donderdag terecht op het cruiseschip Serenade I van de Arnhemse rederij Select Cruise Voyages. Op het schip is plaats voor 68 mensen. Voorwaarden zijn dat ze niet verslaafd zijn en geen gezondheidsklachten hebben, aldus de gemeente.

De Serenade I is gewoonlijk in de vaart voor Rijnreizen, maar ligt nu vanwege de uitbraak van het coronavirus aan de wal in de Gelderse hoofdstad. Eigenaar Roderik van Veelen: „We hebben geen gasten. Dan is het mooi dat we op deze manier iets positiefs voor de stad kunnen doen.” De daklozen krijgen een eigen hut met douche en toilet. Het Arnhemse gemeentebestuur juicht zijn initiatief toe.

Arnhem heeft ook op een andere plek in de stad en in Huissen, Nijmegen en Lunteren extra opvangplaatsen geregeld voor daklozen met en zonder verslaving. Volgens de gemeente is er nu vanaf donderdag plaats om thuislozen met een besmetting apart op te vangen en voor grotere groepen die in quarantaine moeten blijven.