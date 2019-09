Arnhem praat aan tafel over vrede en vrijheid

Arnhemmers gaan in de maand september met elkaar aan tafel om te praten over de Slag om Arnhem, vrede en vrijheid. Burgemeester Ahmed Marcouch schuift zondag aan bij de eerste zogenoemde herinneringsmaaltijd op de Rijnkade in zijn stad.

De Arnhemse herinneringsmaaltijden zijn geïnspireerd op de vrijheidsmaaltijden van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Die maaltijden zijn in mei van dit jaar voor het eerst in het hele land georganiseerd op 5 mei. Het comité wil dat samen eten op 5 mei een nieuwe traditie wordt.

Voor Arnhem is herdenken in september belangrijker. In die maand in 1944 lukte het de geallieerde bevrijders niet om de Rijnbrug te veroveren op de Duitsers. De regio Arnhem herdenkt de oorlogsdagen elk jaar. Omdat de Slag om Arnhem nu 75 jaar geleden is zijn er tal van extra evenementen.

Arnhemmers konden zich aanmelden voor het organiseren van een maaltijd, betaald door de gemeente. Dat heeft geresulteerd in 45 maaltijden op twintig verschillende locaties, aldus de gemeente.