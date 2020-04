Arnhem opnieuw ‘geplaagd’ door autobranden

In Arnhem zijn in de nacht van woensdag op donderdag drie auto’s in vlammen opgegaan. Dat meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Aan de IJssellaan moesten veertig appartementen worden ontruimd. Onder het wooncomplex stond een auto in brand, die vermoedelijk is aangestoken. Alle bewoners zijn inmiddels terug.

In de Rosendaalsestraat brandden twee auto’s uit. Daarnaast moest op de Johannastraat een vuilcontainer worden geblust en ging in de Rappardstraat een matras in vlammen op.

Arnhem heeft al enige tijd te maken met branden die vermoedelijk zijn aangestoken. Burgemeester Ahmed Marcouch spreekt van „een plaag voor de stad”. Hij noemt de autobranden „laf en sneaky.” Volgens hem zijn autobranden „schrikbarend voor de buurt en een drama voor de eigenaar”.