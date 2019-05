Arnhem moet uitspraken over imam rectificeren

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is in de fout gegaan met uitspraken over een nieuwe imam van een moskee in de stad. Hij had in een artikel in de Gelderlander gezegd dat het salafisme problematisch en gevaarlijk is. De imam vond dat de beweringen hem verdacht maakten en spande een kort geding aan. De rechter gaf de islamitische voorganger gelijk. De gemeente Arnhem moet het artikel rectificeren en de imam 4000 euro schadevergoeding betalen.

Marcouch had verklaard dat het salafisme streeft naar de heilstaat van het kalifaat, iedereen verkettert die de leer niet aanvaardt, zeer intolerant is tegen andersdenkenden en geweld ziet als middel om het heilige doel te realiseren. Maar volgens de kortgedingrechter heeft de gemeente Arnhem geen bewijzen aangevoerd waaruit blijkt dat de imam zo’n gewelddadig gedachtegoed zou aanhangen. De imam noemt zichzelf ook salafist, maar als iemand die recht in de leer is, en vredelievend en verdraagzaam.