Arnhem maakt ruimte voor woonwagens

Arnhem gaat als eerste grote gemeente in Nederland het aantal standplaatsen voor woonwagens in de stad uitbreiden. Hoeveel plaatsen er precies zullen bijkomen, beslist de gemeente in overleg met de bewoners van de huidige veertien locaties. De Vereniging Sint, Roma en Woonwagenbewoners Nederland (VSRWN) noemt het Arnhemse beleid vrijdag „een voorbeeld voor alle gemeenten in Nederland.”

Dat bleek vrijdag bij de presentatie van het rapport Mensen van de reis die niet meer reizen. Arnhem heeft het rapport laten maken om inzicht te krijgen in de woonwensen van de bijzondere groep.

Heel veel gemeenten hanteren een uitsterfbeleid voor woonwagenplaatsen. Als er een plek vrijkomt, mag daar geen nieuwe woonwagen staan. Reden is de overlast die woonwagenkampen zouden veroorzaken. Vorig jaar tikte de Nationale ombudsman Nederlandse gemeenten daar al over op de vingers. Volgens de ombudsman hebben woonwagenbewoners een eigen cultuur en identiteit en daarom recht op huisvesting. Niet zorgen voor voldoende standplaatsen is volgens de ombudsman discriminatie.

Arnhem heeft nu 128 standplaatsen voor woonwagens. Daar wonen niet alleen Roma en Sinti, maar ook Nederlandse woonwagenbewoners. Volgens voorzitter Sabina Achterberg van VSRWN is een verdubbeling van het aantal plaatsen nodig. „We zijn heel blij met Arnhem, maar we hopen wel dat het na de komende gemeenteraadsverkiezingen niet bij goede bedoelingen van de huidige wethouder blijft.”