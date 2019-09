Arnhem loopt opnieuw naar Apeldoorn

Toen de Slag om Arnhem in september 1944 uitliep op een drama, moesten 150.000 inwoners van de regio Arnhem op last van de Duitse bezetters hun woningen verlaten. Een derde van die groep liep naar Apeldoorn. Vrijdag herdenkt Erfgoedplatform Apeldoorn deze Exodus door de hele route opnieuw af te leggen. Daarbij zijn enkele tientallen mensen die de evacuatie destijds als kind hebben meegemaakt, aldus voorzitter Ben Mouw van het platform.

„In Apeldoorn woonden toen ongeveer 65.000 mensen. Dat aantal werd ineens bijna verdubbeld door de evacuatie. Ook het gemeentebestuur van Arnhem verhuisde mee, want geboorte en overlijden moesten toch bijgehouden worden. Iedereen dacht dat het maar voor een paar weken zou zijn, maar door het mislukken van de Slag om Arnhem duurde de inwoning ruim acht maanden”, aldus Mouw.

De wandeling start vrijdag in Huissen, in 1944 platgebombardeerd. De groep loopt naar Arnhem. In Beekbergen volgt een herdenking bij het monument voor de Exodus. In 1944 werden de evacués in Beekbergen ook nog eens getroffen door een bombardement. In Apeldoorn wachten schoolkinderen de groep op voor een optocht door het centrum. Vanwege de hoge leeftijd van sommige deelnemers wordt ditmaal niet de hele tocht van Huissen naar Apeldoorn te voet afgelegd.