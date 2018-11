Arnhem krijgt videomonument luchtaanvallen

Museum Arnhem heeft een video-installatie verworven, Unending Lightning van de Spaanse Cristina Lucas, die laat zien wat luchtaanvallen in de hele wereld sinds 1912 teweegbrachten en -brengen en die ook actueel wordt gehouden.

De installatie bestaat uit drie grote videoprojecties die synchroon lopen, aldus het museum. Op het middelste scherm is een wereldkaart te zien. Op de plaatsen van de bominslagen verschijnen zwarte vlekken. Op het linkerscherm loopt de teller met burgerslachtoffers. Op het rechterscherm zijn beelden te zien van de media uit de tijd van de aanvallen. Wie alles wil zien, is zes uur kwijt.

De beelden eindigen bij de meest recente luchtaanvallen in 2018. „Unending Lightning kan worden beschouwd als een herdenkingsmonument, waarin de slachtoffers van zovele oorlogen worden herdacht - ook die van Arnhem”, zegt een woordvoerster. De Gelderse hoofdstad werd in 1944 zeer zwaar getroffen door oorlogsgeweld.

Het wegens renovatie gesloten museum wist het werk binnen te halen met hulp van de Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds. Het wordt in het najaar van 2019 getoond in de Eusebiuskerk in Arnhem, die in de oorlog ook verwoest werd. In september is het 75 jaar geleden dat de beruchte Slag om Arnhem plaatshad.