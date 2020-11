Arnhem krijgt opvallender monument voor evacuatie 1944

Arnhem krijgt een monument om het leed te herdenken van de ruim 100.000 inwoners die in september 1944 moesten evacueren. De stad heeft al een plaquette die aan deze historische gebeurtenis herinnert, maar die hangt op een slecht te bereiken en zeer onopvallende plek. Vrijwel de hele Arnhemse raad is voor een groter monument op een passender plek.

Arnhem was compleet verwoest na de Slag om Arnhem, waarmee de geallieerden de Rijnbrug wilden veroveren op de Duitse bezetters. De slag mislukte en de Duitsers lieten op 23 september 1944 de stad ontruimen om een nieuwe geallieerde aanval te kunnen afslaan. Pas tussen april en september 1945 konden de Arnhemmers naar hun stad terugkeren, om daar te ontdekken dat hun huis verwoest was of helemaal leeggeroofd.

Veel Arnhemmers evacueerden in de richting van de Veluwe. Daarom is in 1955 langs de weg naar Apeldoorn een plaquette opgehangen. Maar een herdenking op die plek is gevaarlijk, omdat het een drukke verkeersader in Arnhem is. Tegelijkertijd wordt het elk jaar drukker bij de herdenking van de evacuatie. Het is de bedoeling dat het nieuwe monument in een groengebied in het centrum van de Gelderse hoofdstad komt te staan.