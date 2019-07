Arnhem krijgt nieuwe cheeta voor fokprogramma

Burgers’ Zoo Arnhem krijgt een nieuwe mannetjescheeta om verder te kunnen gaan met het fokprogramma. De dierentuin in Arnhem heeft de laatste jaren veel jonge jachtluipaarden voortgebracht, die momenteel door heel Europa in dierentuinen verblijven.

De afgelopen vijf jaar zijn vijftien jachtluipaardwelpjes geboren in Arnhem. Opvallend is dat er twee zeslingen tussen zaten van hetzelfde vrouwtje.

In Arnhem is nu een nieuwe mannetjescheeta, omdat er nieuw genetisch materiaal nodig is binnen de dierentuin. Daarnaast gaan de twee vrouwtjes die de laatste jaren veel welpjes hebben gekregen, met ‘pensioen’. Zij zijn te oud om nog zwanger te raken en worden in het fokprogramma vervangen door jongere jachtluipaarden.

Burgers’ Zoo doet mee aan een Europees fokprogramma voor de bedreigde diersoort.