Arnhem komt met beleid tegen wildwest-taxi’s

Taxichauffeurs in Arnhem hebben te lijden onder collega’s die woekerprijzen vragen voor ritjes, drugs dealen vanuit de taxi en die agressief zijn tegen collega’s. Om aan die taferelen een einde te maken komt de gemeente met een taxikeurmerk, een taxiverordening en extra handhavers op plekken waar de problemen het grootst zijn. Dat blijkt dinsdag uit antwoorden die het college van B en W geeft op vragen uit de raad.

Volgens de gemeente spelen de problemen al zeker anderhalf jaar, met name in het Arnhemse uitgaansgebied, bij het centraal station en bij het Gelredome. Bij grote evenementen in het Gelredome worden taxi’s uit het westen van het land per trailer aangevoerd om concertgangers op te pikken. De tijdelijke chauffeurs storen zich niet aan verkeersregels, rijden door looproutes bij het Gelredome en vragen woekerprijzen voor een ritje naar het station. Ook de directie van het Gelredome klaagt daarover.

De taxiverordening die in juni verschijnt moet een einde maken aan zulke ‘wildwest-taferelen’. Arnhem wijst erop dat de problemen met "Uber-achtige taxibedrijven" ofwel beltaxi’s in meer steden spelen. Het ministerie van Infrastructuur is bezig met een eigen onderzoek, aldus de gemeente

Handhavers van de gemeente controleren al extra op beruchte plekken, met name op plaatsen waar mensen naar een taxi op zoek zijn. Arnhem richt ook een Stichting Kwaliteitstaxi Arnhem op, waar bonafide bedrijven en chauffeurs zich bij kunnen aansluiten.