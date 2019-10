Arnhem controleert bewoners vakantiepark

Arnhem controleert dinsdag alle bewoners en woningen op Oostappen Vakantiepark in die gemeente. Doel van de actie is in kaart te brengen wie er nu precies op dit recreatiepark wonen en in welke omstandigheden. Aan de controle doen ook de politie, provincie Gelderland en de Belastingdienst mee.

De situatie op het vakantiepark is al langer een doorn in het oog van de gemeenteraad. Het college wil binnenkort met een plan van aanpak komen. Op het park tegen de rand van de Veluwe staan ongeveer 600 woningen. Het zijn merendeels stacaravans, die soms erg verwaarloosd zijn. Volgens de gemeente wonen hier veel „kwetsbare inwoners en arbeidsmigranten”. Maar er staan ook huisjes waarin recreanten verblijven.

De recreanten dringen al heel lang aan op maatregelen tegen de wantoestanden. Eén bewoner stapte naar de Raad van State, die de gemeente in de zomer opdracht gaf om binnen vier maanden uit te leggen waarom de illegale bewoning niet wordt aangepakt.

De gemeente verwacht „soms verre van ideale omstandigheden” aan te treffen. De controle duurt de hele dag.