Arnhem blijft milieuwet inzetten tegen lachgas

Arnhem blijft de Wet milieubeheer gebruiken om de verkoop van lachgas in horecagelegenheden en winkels aan te pakken. Dat zegt burgemeester Ahmed Marcouch in een reactie op het kabinetsbesluit om lachgas op de zwarte lijst van de Opiumwet te plaatsen. Volgens Marcouch duurt een wetswijziging lang „terwijl het probleem op dit moment levensgroot voor onze voeten ligt”.

Arnhem heeft sinds begin november als eerste gemeente in Nederland al acht horecaondernemers aangepakt op grond van de Wet milieubeheer. Die schrijft voor dat niemand willens en wetens iets mag verhandelen wat gevaarlijk is. Door de Wet milieubeheer te gebruiken geldt in Arnhem een totaalverbod op de handel in lachgas, terwijl dat volgens andere grote gemeenten tot nu toe juridisch onmogelijk was.

Volgens Marcouch gaat achter de handel in lachgas „een hele schemerwereld” schuil. Daarom is het belangrijk om niet alleen het snelgroeiende gebruik maar ook de verkoop direct aan te pakken, vindt hij.