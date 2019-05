Arnhem beraadt zich op beroep in imam-zaak

Arnhem beraadt zich op het instellen van hoger beroep tegen de uitspraak van de kortgedingrechter over dingen die burgemeester Ahmed Marcouch heeft gezegd over het salafisme. Imam Youssef Arkhouch voelde zich door die uitspraken beledigd en kreeg woensdag gelijk van de rechter. Arnhem moet een rectificatie plaatsen en 4000 euro schadevergoeding betalen aan de imam.

De gemeente bestudeert de uitspraak en beslist later over vervolgstappen, aldus een woordvoerder vrijdag. Volgens Marcouch is het belangrijk dat de rechter ook heeft gezegd dat de gemeente in de strijd tegen radicalisering bij een moskeebestuur ter sprake mag brengen of het wel verstandig is om een salafistische imam aan te stellen. "Zo kunnen we ons blijven inspannen om te voorkomen dat kinderen en jongeren radicaliseren. Dat is precies wat ik heb gedaan, niets meer en niets minder", vindt hij.

Marcouch zei in een krantenartikel over de mogelijke aanstelling van Arkhouch bij de Al Fath-moskee dat het salafisme problematisch en gevaarlijk is. Marcouch is een gekend bestrijder van het salafisme, dat hij als zeer intolerant en haatzaaiend beschouwt.

De imam, die zelf een vredelievende en vreedzame salafist zegt te zijn, voelde zich door Marcouch in zijn goede naam aangetast. De benoeming van Arkhouch ging niet door, maar volgens de rechter staat het niet vast of dat door de inmenging van de gemeente kwam. De gemeente hoeft dan ook geen misgelopen salaris aan de imam te betalen.

De Arnhemse politiek noemt de affaire "pijnlijk"en "gênant".