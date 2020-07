Armoedefonds deelt 10.000 schoolspullenpassen uit in 2020

Het Armoedefonds deelt donderdag de tienduizendste schoolspullenpas van 2020 uit in Den Bosch. Dat betekent dat de stichting 10.000 kinderen heeft geholpen om schoolspullen te kunnen kopen voor het schooljaar 2020/2021.

„Voor ons is dit een grote mijlpaal”, zegt Irene Verspeek van het Armoedefonds. In 2019 werden 5672 kinderen geholpen, dit jaar is dat aantal bijna verdubbeld. „We kregen ongeveer 14.000 aanmeldingen, daarvan hebben we 10.000 kinderen kunnen helpen.”

De pas heeft een waarde van 50 euro, waarmee kinderen bijvoorbeeld een agenda, schriften of gymspullen kunnen kopen. Laptops, die soms ook nodig zijn voor de middelbare school, kunnen er niet mee worden aangeschaft, aldus Verspeek.

De aanvragen voor de passen lopen via lokale hulporganisaties, zoals bijvoorbeeld de Voedselbank. Zo’n organisatie geeft bij het Armoedefonds aan welke kinderen in hun regio de pas nodig hebben. De passen worden tot het nieuwe schooljaar uitgereikt.