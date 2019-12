‘Armoede heeft invloed op prestaties kinderen’

Twee derde van de leerkrachten in het basisonderwijs heeft één of meer leerlingen in de groep die in armoede opgroeien. Dat blijkt uit een enquête onder zevenhonderd basisschoolleraren door DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

In armoede opgroeien heeft volgens de leerkrachten een stevige impact. Volgens meer dan de helft van de leerkrachten heeft het negatieve invloed op de leerprestaties van hun leerlingen. Ook beïnvloedt het de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Een ruime meerheid van leerkrachten herkent armoede bij de kinderen. Ze zien dat de kinderen vaak dezelfde kleding dragen, met weinig of geen eten op school komen en ze horen dat de kinderen weinig ondernemen met hun ouders. Om die reden is een op de vijf leraren gestopt met kringgesprekken, omdat het ‘te pijnlijk’ is dat deze leerlingen tijdens hun weekenden of vakanties niets doen. Twee derde van de basisscholen onderneemt volgens het onderzoek actie om de kinderen te helpen.