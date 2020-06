Armoede door corona: geen geld voor nieuwe kinderkleding

De coronacrisis treft zeker de allerarmsten. Voedselbanken verwachten komend jaar 50 procent meer hulpvragen. Kerkelijke inloophuizen zien schrijnende gevallen.

Vuurbang is de moeder dat haar kinderen besmet raken met het coronavirus. Daarom wast ze hun kleren op een extra hoge temperatuur. Gevolg: de kledij krimpt en past de kinderen niet meer. Geld voor nieuwe kleren heeft moeder niet.

„Als je als gezin van 50 euro per week moet rondkomen, heb je amper genoeg geld voor voedsel”, zegt Helma Hurkens, zegsvrouw van Netwerk DAK, een koepel van zo’n 150 kerkelijke inloophuizen in Nederland en België. Twee maanden geleden stelde het netwerk 250.000 euro beschikbaar voor de allerarmsten die door de coronacrisis in acute problemen kwamen. Inmiddels is 150.000 euro daarvan terechtgekomen bij zo’n 8000 mensen, zegt Hurkens donderdagmorgen. „Denk aan hulp voor kinderen die door corona niet meer naar school konden en hun schoolontbijt misliepen.”

Door de coronacrisis komt een „hardnekkige” groep van mensen die in armoede leven nog meer in de knel, waarschuwt ze. „Ongedocumenteerden bijvoorbeeld konden voor de crisis vaak nog terecht bij familie. Die durft hen vanwege angst voor besmetting nu niet meer in huis te nemen. Daardoor gaan die ongedocumenteerden op straat zwerven. Ze spreken vaak geen Nederlands en moeten zelf aan eten zien te komen. Voorheen hadden ze bijvoorbeeld een schoonmaakbaantje. Dat zijn ze nu ook vaak kwijt.”

Werk kwijt

Ook Tom Hillemans, vice-voorzitter van Voedselbanken Nederland, merkt dat de coronacrisis mensen met een krappe portemonnee hard raakt. Hij verwacht dat komend jaar 50 procent meer hulpbehoevenden aankloppen bij een voedselbank voor gratis eten en drinken. „Velen gaan een heel moeilijke periode tegemoet. Denk aan zzp’ers die hun werk kwijt raken”, zegt Hillemans donderdag.

Door de coronacrisis belandden voedselbanken in een lastig parket. Ongeveer de helft van de veelal oudere vrijwilligers kon vanwege besmettingsgevaar niet meer aan de slag op de voedselbanken. Ook acties van vrijwilligers in supermarkten kwamen in het gedrang. „Voorheen vroegen vrijwilligers aan klanten in de winkel om wat extra’s te kopen voor de voedselbank. Die initiatieven ging afgelopen maanden niet door. Vanwege anderhalvemetermaatregelen was voor vrijwilligers geen plek in de supermarkt.”

Het wordt „een hele toer” om de vele verwachte extra klanten van de voedselbank te helpen, geeft hij aan. Verheugd is hij over de komst van tal van jonge vrijwilligers afgelopen maanden. Het aantal van ongeveer 170 voedselbanken in Nederland zal niet of nauwelijks worden uitgebreid, denkt hij. „We hebben al een landelijke dekking.”

Rem

De hoop van Hillemans is gevestigd op miljoenen aan hulpgeld uit een Europees fonds voor ondersteuning van voedselbanken. Tot zijn onvrede trapt de Nederlandse regering op de rem. Het kabinet vindt dat het verstrekken van voedselhulp geen Europese taak is. Donderdag bepleitten CDA en CU dat Nederland wel geld uit die Europese pot moet zien te krijgen. „Met die steun kunnen wij een stabiele basis vormen, juist tijdens een crisis”, benadrukt Hillemans.

Zouden Nederlandse bedrijven welwillender moeten zijn overtollig voedsel aan voedselbanken te doneren? „Veel bedrijven, die bijvoorbeeld door seizoensinvloeden altijd wel voedsel over hebben, helpen ons al goed. Ze weten dat steeds meer mensen moeite krijgen met voedselverspillling en geven overtollige etenswaren graag aan voedselbanken.”