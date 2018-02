Armoe thuis dreef Holleeder criminaliteit in

Willem Holleeder is de criminaliteit in gegaan omdat hij opgroeide in een gezin waar onvoldoende geld was. Dat zei ‘De Neus’ donderdagmorgen bij de start van de achtste dag van zijn strafproces in de gerechtsbunker in Osdorp.

„Ik kom uit de Jordaan. Toen ik klein was, liep ik met gaten in mijn schoenen. Ik zat met natte voeten op school. Als er normaal geld was geweest, dan had ik een normaal leven kunnen leiden. Nu niet”, zo antwoordde Holleeder op vragen van het Openbaar Ministerie (OM). Hij voegde daaraan toe zich „geen slachtoffer” van zijn afkomst te voelen. „Ik heb mijn eigen keuzes gemaakt.”

Holleeder wordt donderdag ondervraagd door de aanklagers Sabine Tammes en Lars Stempher. Zij nemen hem onder vuur over de verklaringen die hij in de aanloop naar zijn strafzaak zelf aflegde. Eerder stelde de rechtbank hem daarover vragen.

In het eerste deel van de ondervraging herhaalde Holleeder dat hij na de Heinekenontvoering bezig is geweest legaal geld te gaan verdienen. „Ik heb daarna geen misdaden meer begaan, alleen geld witgewassen.”

Het OM vervolgt hem vanwege de verdenking dat hij opdracht heeft gegeven voor een reeks liquidaties.