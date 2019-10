Armenen blij met erkenning genocide door VS

De Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) heeft verheugd gereageerd op het besluit van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om de massamoord op Armeniërs door het Ottomaanse Rijk, de voorloper van het huidige Turkije, te erkennen als een genocide.

„De FAON is overtuigd en verheugd, dat voor alle Armeniërs, Arameërs, Assyriërs, Pontische Grieken en alle andere christenen, die geleden hebben onder de genocide en onder de ontkenning ervan, de erkenning door het Amerikaans congres een zeer laat, maar belangrijk en betekenisvol momentum is. De FAON dankt daarom het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden,” zo is te lezen in de verklaring.

De organisatie doet ook een beroep op de Nederlandse regering om „de overwegingen die in het Congres rond het fenomeen genocide en de erkenning van genocide naar voren zijn gebracht, ter harte te nemen en niet langer aan de verkeerde kant van de geschiedenis te blijven staan door deze genocide niet te erkennen.”

Turkije noemde het aannemen van de resolutie door de Amerikaanse volksvertegenwoordigers „een beschamend besluit van degenen die de geschiedenis exploiteren” uit politieke overwegingen.