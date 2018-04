Armeense kinderen mogen worden uitgezet

Twee Armeense kinderen uit Amersfoort, van wie de moeder al is uitgezet naar hun moederland, mogen toch niet blijven. Toenmalig staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Klaas Dijkhoff, heeft hun nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning op ‘tijdelijke humanitaire gronden’ terecht afgewezen. Dat heeft de bestuursrechter in Utrecht maandag beslist.

In augustus vorig jaar had de bestuursrechter al besloten dat het gezin mocht worden uitgezet. Maar alleen de uitgeprocedeerde moeder is toen op het vliegtuig gezet. De kinderen bleven achter en doken na twee weken op. Daarna mochten ze de nieuwe procedure afwachten op een voor hun vertrouwde plek, bij een bevriend gezin van hun moeder.

De kinderen zijn geboren in 2005 en 2006 en willen graag in Nederland blijven. Hun moeder heeft jarenlang gestreden voor een verblijfsvergunning maar kreeg steeds nul op het rekest.