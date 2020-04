Arme gezinnen vragen meer om hulp voor hun kinderen

Jeugdhulpverleners krijgen meer hulpvragen van gezinnen met een krappe portemonnee. Uit onderzoek van Nationaal Fonds Kinderhulp onder 500 (jeugd)hulpverleners blijkt dat 38,8 procent nu meer hulpvragen ontvangt van deze gezinnen. Die hulpverleners maken zich vooral zorgen over thuisscholing en ontspanning van de kinderen. Ook Kinderhulp ziet het aantal aanvragen voor school- en speelmateriaal „explosief stijgen”.

Bijna alle hulpverleners (95 procent) zien dat de kinderen het op een of meerdere vlakken moeilijk hebben. Sommige kinderen hebben thuis geen passende studeerplek waar ze in alle rust hun schoolwerk kunnen doen. Ook het gebrek aan vermaak en speelmateriaal zorgt voor verveling en extra stress binnen het gezin. Veel van deze gezinnen wonen kleiner, met beperkte buitenruimte en weinig mogelijkheid om extra speelmateriaal in te slaan, aldus het fonds.

„Juist nu is het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen richten op hun schoolwerk en daarnaast ook voldoende kunnen ontspannen”, zegt Jan Wezendonk, directeur Kinderhulp. Het fonds gaat daarom speelgoed en laptops geven aan mensen die dat nodig hebben.