Ark in Urk sloopte steiger en tien schepen

Museumboot De VerhalenArk die door de storm in de haven van Urk van zijn ligplaats was losgeslagen, heeft tien plezierjachten beschadigd en sloopte een steiger volledig. Volgens een woordvoerster van de gemeente zijn „een paar boten op het oog total loss”.

De ark raakte woensdag door de storm los en dreef naar de andere kant van de haven, waar het schip tegen meerdere zeilboten ramde. Door de hevige windstoten was het voor de brandweer lastig het schip onder controle te krijgen. Donderdagmiddag is de ark naar buiten het havengebied verplaatst. Vrijdag wordt de beschadigde steiger geborgen.

Gewonden zijn tijdens het incident niet gevallen. Vijf toeristen en twee medewerkers die op de museumboot waren, konden in veiligheid worden gebracht. Het schip had ook een slang en een konijn aan boord. „Die zijn nooit van de boot af geweest, maar zijn ongedeerd”, aldus de zegsvrouw.

De VerhalenArk is een drijvend Bijbelmuseum dat sinds eind januari 2017 in Urk ligt. Het is 70 meter lang, 13 meter hoog, 10 meter breed en heeft vier verdiepingen. De Ark van Noach zou tot eind februari in Urk blijven.