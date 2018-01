Ark in haven Urk losgeslagen door storm

Een replica van de ark in de haven van Urk is woensdag door de zware westerstorm losgeslagen en naar het oosten gedreven, in de richting van de IJsselmeervisafslag. In dat gedeelte van de Urker haven liggen plezierjachten. Veerboot De Zuiderzee heeft forse schade opgelopen, vertelt eigenaresse Bertine Brouwer-Romkes.

De ark ligt sinds een aantal weken in de haven van Urk. Het schip, gebouwd op een ponton, was afgemeerd aan de Staverse Kade langs de westelijke havendam. De zogenaamde VerhalenArk is 70 meter lang, 10 meter breed en 13 meter hoog. De westerstorm stond pal op de zijkant van het schip.

Passagiersschip De Zuiderzee, dat in de zomermaanden de veerdienst Urk-Enkhuizen onderhoudt, is zwaar beschadigd. Bertine Brouwer-Romkes, met haar man Riekelt eigenaar van De Zuiderzee, is hevig geschrokken. „Ik werd om kwart over twaalf gebeld door de havenmeester dat de Ark was losgeslagen en op ons schip gebotst”, vertelt ze. „De Ark heeft een complete meerpaal uit de grond getrokken en is daarna onze kant opgedreven. Wij hebben flinke schade. De punt van het ponton heeft over de hele lengte van ons schip een grote deuk geschraapt. Daarna is hij naar een drijvende stijger gedreven, tegen de jachtjes die daar liggen. Een van onze trossen is door de botsing gebroken. Een paar mannen hebben geholpen om De Zuiderzee weer vast te leggen.”

arkanp

Het water in de Urker haven is door de westerstorm tot grote hoogte opgestuwd. Brouwer: „Onze achtertouwen liggen in het water, die waren opgerekt. Daardoor lag ons eigen schip ook heen en weer te botsen.”

Twee reddingboten van de KNRM en een sleepboot verlenen assistentie aan de Ark, maar volgens Brouwer kunnen ze voorlopig weinig uitrichten. „De wind zal eerst moeten gaan liggen.” Brouwer heeft haar man, die elders met een ander schip vaart, op de hoogte gebracht en de verzekering gebeld. Ze heeft geen idee hoe groot de schade aan hun eigen schip is.

Veel Urkers namen tijdens de etenspauze –in het vissersdorp traditioneel tussen 13.00 en 14.00 uur– een kijkje op de haven. De Ark dobbert vlakbij de IJsselmeervisafslag en het havenkantoor.

Burgemeester Van Maaren riep de Urkers via Twitter op om de hulpdiensten niet te belemmeren en afstand te houden. Van Maaren verwacht dat de materiële schade aanzienlijk zal zijn. Aan boord van de Ark waren zeven mensen. Die zijn door de KNRM van boord gehaald.

Volgens de havenmeester van Urk raakte de Ark op 9 december al eens bijna op drift. Ook toen rukten de trossen van het schip bij harde wind een meerpaal uit de kade.

Video

Video

Video

Bekijk hier livebeelden van de webcam in de Urker haven: