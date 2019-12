Arend van Dam maakt Kinderboekenweekgeschenk

Arend van Dam schrijft voor volgend jaar het Kinderboekenweekgeschenk. Het bijbehorende prentenboek wordt gemaakt door Mylo Freeman. Dat maakte de organiserende stichting CPNB bekend. De jonge lezers duiken volgend jaar tijdens de 66ste Kinderboekenweek de geschiedenis in met het thema En toen?.

Arend van Dam heeft al meer dan honderd boeken op zijn naam staan. Met zijn boek ‘De reis van Syntax Bosselman: Verhalen over de slavernij’ won hij de Archeon Thea Beckmanprijs in 2018 en een Zilveren Griffel in 2019. Mylo Freeman maakte zo’n zestig boeken, waaronder haar reeks over het donkere prinsesje Arabella die niet alleen in Nederland maar ook in Engeland, de Verenigde Staten en Afrika wordt uitgegeven.

Vanaf komend jaar wordt de Kinderjury, waarbij kinderen in het voorjaar kunnen stemmen op hun favoriete boek, onderdeel van de Kinderboekenweek.

Ook in 2020 maakt Kinderen voor Kinderen weer een lied bij het thema van de Kinderboekenweek, dat de titelsong is van het gelijknamige nieuwe album. Doel van de Kinderboekenweek, die plaatsvindt van 30 september tot en met 11 oktober, is om zoveel mogelijk kinderen aan het lezen te krijgen.

Het geschenk is gratis verkrijgbaar bij aankoop van 12,50 euro aan kinderboeken. Dat is 2,50 euro hoger dan afgelopen jaar. Het prentenboek kost 7,25 euro.