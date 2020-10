Supermarkten halen per direct Ardenner paté uit de schappen omdat er door een productiefout noten in kunnen zitten. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ardenner paté BLK 140 gram wordt, vaak onder de eigen naam van de supermarkt, verkocht bij Coop, Plus, Dirk, Dekamarkt en Jan Linders.

„Het product is mogelijk gevaarlijk voor mensen met een notenallergie. Wie geen notenallergie heeft, kan de paté gewoon consumeren”, aldus de NVWA.