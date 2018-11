Architectuurprijs voor Jan Nauta

Jan Nauta is winnaar van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge architecten. Nauta ontving de prijs, groot 20.000 euro, voor zijn ontwerp van het Huis aan het Meer in de Friese Oudega. Ed Nijpels, voorzitter van de ir. Abe Bonnema Stichting, reikte de prijs zaterdag in de Achmeatoren in Leeuwarden uit.

Huis aan het Meer is een familiehuis, ontworpen voor een gepensioneerd echtpaar met kinderen en kleinkinderen. Er kunnen meerdere gezinnen tegelijkertijd verblijven. Het is een grote vrijstaande woning omgeven door grasland, bomen en water.

„ Het ontwerp is een prestatie van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit, die toekomstige generaties inspireert en die tot voorbeeld strekt”, aldus de jury.

Jan Nauta (1982) studeerde architectuur in Londen. In 2013 richtte hij zijn eigen bureau op, Studio Nauta.

Met de uitreiking van de prijs wil de organiserende ir. Abe Bonnema Stichting een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de kwaliteit van de architectuur in Nederland. Naamgever is de Friese architect Abe Bonnema (1926-2001). In oneven jaren wordt de Abe Bonnema Architectuurprijs uitgereikt, in even jaren de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten.