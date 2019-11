Architecten Museum De Lakenhal winnen prijs

Happel Cornelisse Verhoeven Architecten heeft de Abe Bonnema Architectuurprijs 2019 gewonnen. Het Rotterdamse bureau krijgt de prijs, een bedrag van 50.000 euro, voor de restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal in Leiden.

De jury noemt de vernieuwing van Museum De Lakenhal een „prestatie van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit die toekomstige generaties inspireert”. Het architectenbureau van Ninke Happel (1978), Floris Cornelisse (1978) en Paul Verhoeven (1972) bracht een nieuwe ordening aan in de historische monumenten uit diverse periodes en vulde die aan met een karakteristiek eigentijds gebouw.

Volgens de jury heeft de museumcollectie „op sublieme wijze” een nieuwe plek gekregen. De Lakenhal vormt daarbij als historisch monument de achtergrond voor de kunstcollectie, maar treedt tegelijkertijd ook als collectiestuk op de voorgrond, luidt het oordeel. „Het resultaat is van een niveau dat je in Europa soms tegenkomt, maar in Nederland zelden ziet.”

De Abbe Bonnema Architectuurprijs, vernoemd naar de Friese architect Abe Bonnema (1926-2001), is de grootste prijs in Nederland voor architecten. In totaal maakten vier architecten kans op de onderscheiding.