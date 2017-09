Architect Zaans stadhuis onderscheiden

Architect Sjoerd Soeters (70) heeft de erepenning van Zaanstad gekregen. Soeters ontwierp het stadhuis van Zaandam, de grootste stad van de gemeente Zaanstad. Het stadhuis valt op omdat het is opgebouwd uit acht enorm uitvergrote huisjes, met het uiterlijk van de typisch Zaanse groene houtbouw. Soeters was daarbij supervisor van het programma Inverdan, waarbij het aanzicht van de complete binnenstad van Zaandam is veranderd.

„Hiermee heeft hij de afgelopen vijftien jaar een belangrijk stempel gedrukt op de succesvolle vernieuwing van het stadshart van Zaandam”, aldus de gemeente. Soeters liet zich bij het ontwerp voor het stadhuis inspireren door de traditionele Zaanse architectuur. Het gebouw telt vier verdiepingen en heeft een oppervlakte van 25.000 vierkante meter. Onder het bijzondere stadhuis ligt een modern busstation dat eind 2010 in gebruik werd genomen.

Bekende andere ontwerpen van Soeters zijn Circus Zandvoort en de Piramides in Amsterdam.