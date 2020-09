Archief kardinaal Simonis naar Katholiek Documentatie Centrum

Het persoonlijk archief van de vorige week woensdag overleden Adrianus Johannes kardinaal Simonis is overgedragen aan het Katholiek Documentatie Centrum (KDC), onderdeel van de Radboud Universiteit (RU) in Nijmegen. Het was de uitdrukkelijke wens van Simonis dat zijn archief naar het KDC verhuisde. Hij had dat opgenomen in zijn testament en in een speciaal toegevoegd codicil, aldus zijn bewindvoerder Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie.

Het archief bevat de kardinaalskledij van Simonis, foto’s en persoonlijke voorwerpen. Daarnaast is er veel tekstmateriaal uit de studietijd van de overleden kardinaal en uit zijn jaren als kapelaan in Waddinxveen en Den Haag. Ook zijn preken en lezingen bewaard, die Simonis vanaf 1970 gaf als bisschop van Rotterdam en als aartsbisschop van Utrecht. Volgens Van Geest is het materiaal „onmisbaar om een genuanceerd beeld te krijgen van de ontwikkeling van deze invloedrijke kerkleider”.

Simonis was als grootkanselier lange tijd verbonden aan de theologische faculteit van de RU. Het KDC noemt het archief een belangrijke aanwinst. „Simonis was een sleutelfiguur in de geschiedenis van het Nederlands katholicisme van de afgelopen vijftig jaar.” De uitvaart van de kardinaal is donderdag in de Sint Catharinakathedraal in Utrecht.