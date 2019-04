Archeologische schatten in Castricum

Museum Huis van Hilde in Castricum toont vanaf vrijdag ‘Liefs van Julia’, een expositie van resultaten van met name de grote opgraving die voorafging aan de aanleg van de Westfrisiaweg (tussen Alkmaar en Enkhuizen).

Voordat met de recent gereed gekomen weg werd begonnen, is 25 hectare land onderzocht en dat leverde heel wat informatie op, met name over de bronstijd, zo’n 3000 jaar geleden. Onder meer 35.000 dierenbotten, 12.000 scherven, zeventig huizen, vijf skeletten en drie grafheuvels werden aangetroffen. De meeste aandacht trok de ‘Bronsschat van Medemblik’: waaronder bronzen armbanden en grote mantelspelden.

Onder de vondsten die verder werden geselecteerd voor de expositie zijn een peddel en een ladder van hout, raadselachtige aardewerken schijven, een sikkel van vuursteen en een bronzen beitel.

Julia, een meisje van 16 jaar dat vertelt over haar leven, neemt belangstellenden mee op een virtualreality-tour door de bronstijd. Julia is gebaseerd op een skelet dat al in de jaren zeventig in Bovenkarspel is gevonden. Het gezicht van de jonge vrouw is met forensische technieken gereconstrueerd en op de expositie te zien.