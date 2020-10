Archeologen vinden weer restanten van oude Utrechtse stadspoort

In Utrecht zijn bij de herinrichting van de Tolsteegbarrière weer restanten gevonden van de Tolsteegpoort uit de zestiende eeuw. Het zijn funderingen van de stadspoort die tussen 1557 en 1559 werd gebouwd.

Daarvoor bestond er op deze plek ook al een Tolsteegpoort die na de aanleg van de buitengracht in 1122 werd gebouwd. In de zestiende eeuw werd de stadsverdediging in opdracht van keizer Karel V gemoderniseerd. Daarvoor werd de middeleeuwse Tolsteegpoort gesloopt en vervangen door een muur met een poort met een (deels) natuurstenen gevel.

In 1842 werd de Utrechtse stadsverdediging gesloopt om ruimte te maken voor de aanleg van het Zocherpark. Ook de Tolsteegpoort is toen afgebroken.

De afgelopen jaren waren al meer restanten van deze poort ontdekt.