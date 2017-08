Archeologen vinden resten waterpoort Enkhuizen

Archeologen hebben in Enkhuizen de resten van een derde waterpoort gevonden. Dat meldt de gemeente dinsdag. De poort werd in 1598 tijdens de Tachtigjarige Oorlog gebouwd en maakte deel uit van de vesting Enkhuizen.

De naam van de waterpoort was Ketenboom. De poort had een afmeting van 15 bij 7 meter en was met een doorvaartbreedte van 4 meter groter dan de Gouwsboom en de Boerenboom, de nog twee bestaande waterpoorten. De poort was voor de kleine schepen de verbinding tussen de stad en de polder en is in 1886 gesloopt.

De archeologen troffen de funderingen aan bij onderzoek voorafgaand aan de nieuwbouw van een bedrijfshal.