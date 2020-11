Archeologen ontdekken resten Stratumse Poort in Eindhoven

Archeologen zijn bij onderzoek in Eindhoven gestuit op oude resten. Het gaat vermoedelijk om de resten van een muur van een poort en de beschoeiing en palen van een brug over de stadsgracht. De onderzoekers deden hun ontdekkingen bij het graven van een archeologische proefsleuf op het pleintje van Stratumseind, meldt de gemeente Eindhoven.

Van deze plek is bekend dat er vanaf de middeleeuwen een stadspoort stond bij de brug over de stadsgracht naast het riviertje de Dommel. De Stratumse Poort was een van de weinige bakstenen structuren die de stad Eindhoven toen had. De vondst geeft een goed beeld van waar de poort, gracht en brug lagen.

Volgend jaar beginnen op deze plek de graafwerkzaamheden voor de herinrichting van het Stratumseind. Met het graven van een proefsleuf wordt geprobeerd de archeologische resten alvast goed in kaart te brengen, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij de vervanging van de riolering.

Het is de bedoeling de archeologische resten in de grond te bewaren, omdat er in de toekomst waarschijnlijk meer mogelijkheden zijn voor onderzoek dan nu.