Arcen met 38,2 graden het warmst

Arcen is donderdagmiddag het warmste plekje van Nederland. In de Limburgse plaats is een temperatuur gemeten van 38,2 graden, meldt Weeronline. De hoogste temperatuur die ooit in Nederland is gemeten is 38,6 graden.

Om 11.20 uur bereikte het kwik in De Bilt donderdag een waarde van 30 graden, waarmee de eerste hittegolf in drie jaar tijd een feit werd.

Het KNMI handhaaft de code oranje voor extreme hitte, die twee dagen geleden werd afgekondigd. De waarschuwing geldt voor het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden. Aan het eind van de donderdagmiddag kunnen met name in het zuiden onweersbuien tot ontwikkeling komen.